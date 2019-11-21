Dodurga beldesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde Mevlidi Nebi Haftası kapsamında bir program düzenlendi.

Kapalı spor salonunda bu yıl ikincisi düzenlenen programa Gölpazarı İlçe Müftüsü Harun Aydoğdu konuşmacı olarak katıldı. Kur'an Kursu öğreticisi Fatma Belalan ile cami görevlileri tarafından hazırlanan program Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Mustafa Topal tarafından programın açılış konuşması yapıldı. Kur’an Kursu öğrencileri tarafından çeşitli ilahiler ve şiirler okudu. Gölpazarı İlçe Müftüsü Harun Aydoğdu tarafından bir konferans verildi. Belediye Başkanı Selim Tuna’nın da katıldığı program kasaba halkı tarafından büyük alaka gördü.

BİLECİK 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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