Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürünü bekleniyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ın tayinin çıkmasının ardından bir buçuk aydır kurum müdürsüz kaldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ın 16 Ekim günü tayinin çıkmasının ardında yerine sporcu kimliği ile kentte sevilen Dilaver Tetik'in il müdürü olarak atanmıştı. Aradan geçen bir buçuk aylık süre zarfından Bakanlık tarafından onaylanan Dilaver Tetik göreve başlamazken, yerine vekaleten bir müdür yardımcı bakıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, kurumda yaşanan il müdürü sıkıntısının biran önce çözülmesini isteyerek, "Burada yapılacak olan sportif faaliyetler açısından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan ya da yeniden ataması olacak olan sporcu kimliği olan bir il müdürün biran önce göreve başlamasını istiyoruz" dedi.

BİLECİK 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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