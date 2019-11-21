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Vitraspor'un kötü gidişatı devam ediyor

İHA

Vitraspor'un kötü gidişatı devam ediyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Vitraspor'un son üç haftada yalnızca 1 puan alması gözlerken kaçmazken, takımın kötü gidişatı devam ediyor.
BAL 9. Grup 9'uncu hafta Bozüyük 1. Nolu Stat'ta oynanan müsabakada Vitraspor kendi saha ve seyirci önünde Hendekspor'a 21 mağlup oldu. Maça iyi başlayan deplasman ekibi Hendekspor müsabakanın 16'ıncı dakikasında Emrah Turan'ın golüyle 10 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. Müsabakanın ikinci yarısına taraftar desteğini de arkasına alarak başlayan Vitrapor müsabakanın 67'inci dakikasında Oğuz Tavsamaz ile durumu 11'e getirdi. Bu gol sonrası iki takımda üstünlük kurmak için ataklarına devam ederken, müsabakanın 85'inci dakikasında gelişen bir Hendekspor atağından Onur Topçu durumu 21'e getirdi. Bu gol aynı zamanda müsabakanın skoru oldu. Müsabakanın 72'inci dakikasından Hendekspor'dan Errad Şekerci ve 87'inci dakikasında oyuna sonradan giren Vitraspor'un kalecisi Hikmet Can Sağıroğlu kırmızı kart gördü. Bu galibiyet ile Hendekspor puanını 17'ye çıkarırken, Vitraspor 12 puanda kaldı. Bu mağlubiyet sonrası lige iyi başlayan Vitraspor son 3 haftada sadece 1 puan alabildi.

BİLECİK

21 Kasım 2019 Perşembe

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