Bilecik’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik istikametinden sanayiye seyir halinde gitmekte olan Serdar E. Yönetimindeki 11 TAAF 980 plakalı otomobil ile Emrah K. yönetimindeki 11 AAK 910 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yaralı Emrah K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİLECİK 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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