En güzel aile tablosunu çizdiler

Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından ‘Hadisi Şerif’ten çizgiye’ konulu ortaokullar arası yarışma programı düzenlendi. Yarışmaya katılan öğrenciler en güzel aile tablosunu resmettiler.

Yarışmada İlçe Müftülüğü tarafından ortaokulu öğrencilerinden Peygamber Efendimiz’in, “Sizin en iyiniz ailesine karşı en iyi olanınızdır" Hadisi Şerifini anladıkları kadarıyla bir aile tablosu resmi çizmeleri istendi. Öğrenciler, bir salona çağrıldılar ve ayni saatte, kendilerine verilen 4 saat süre içinde, seçici kurul huzurunda resimlerini çizdiler.

Yarışma sonunda 1. Gökhan Gökelek (Ertuğrulgazi Ortaokulu), 2. İrem Sarı (Arif Nihat Asya Ortaokulu), 3. Batuhan Demir (Saffet Şeker Ortaokulu)

Mansiyon dalında ise Cemre Pınar (Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu) oldu.

Yarışmaya İlçe Müftüsü Mustafa Topal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir de katılarak öğrencileri tebrik ettiler. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere 1.’ye 400 TL, 2.’ye 300 TL ve 3:’ye 200 TL ödül verildi.

BİLECİK 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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