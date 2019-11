Osmaneli Avcılık ve Atıcılık Kulübü'nün geleneksel dayanışma ve kaynaşma av yemeği

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü üyeleri, av sezon sezonu başladıktan sonra yıl içerisinde geleneksel hale getirdiği dayanışma ve kaynaşma av yemeği düzenledi.

Osmaneli İçmeler Tesislerinde düzenlenen yemeğe, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun ve kulüp üyeleri katıldı. Dernek üyeleri tarafından sezon içerisinde avlanan av hayvanlarından hazırlanan yemekler misafirlere ikram edildi.

Yemekte konuşan Kulüp Başkanı Mustafa Öktem “Burada her yıl olduğu gibi avcıların birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu göstermek istiyoruz. Avcılarımız katliam değil bilinçli ve doğayı seven avcılardır. Her sene olduğu gibi geleneksel hale getirdiğimiz dayanışma ve kaynaşma yemeği düzenliyoruz, ayrıca kulüp üyelerimizin sorunlarını ve isteklerini dinliyoruz. Malum kış yaklaşıyor, arkadaşlarımız ile geçen kar yağışında yemleme çalışması yaptık ve Milli Parklar da bize destek oldu. Bizim amacımız sadece av vurmak değil, avı da korumak. Bu yemeğin düzenlenmesinde emeği geçen, maddi ve manevi anlamda destek veren tüm arkadaşlarımıza, bizleri kırmayıp davetimize katılan misafirlerimize, çok teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizin daha da perçinlenmesi için yapılan bu güzel organizasyondan dolayı kulüp üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah birliğimizi daim etsin" dedi.

