Önce seyir halindeki, daha sonra park halindeki araca çarptı

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Bilecik'te motosiklet sürücüsünün önce seyir halindeki araca, ardından da park halinde bulunan araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerindeki Yalçın Duman idaresindeki 11 AJ 804 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki Mehmet Uslu yönetimindeki 03 PS 887 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü park halindeki Harun Arısoy'a ait Ticari araca çarptı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİLECİK 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:18

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