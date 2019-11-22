Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaya için mevlit okutuldu

Yol kontrolü ve arama faaliyeti icra ederken sivil aracın çarpması sonucu şehit olan Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya için mevlit okutuldu.

Kayıboyu camisinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından okutulan mevlit programına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Cuma namazı öncesi okutulan mevlit programında, şehit jandarma uzman çavuş Kaya ve tüm şehitler için Kur'anı Kerim okundu ve dua edildi. Mevlidin ardından, Vali Şentürk, Tuğgeneral Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ağaoğlu ve Emniyet Müdürü Namal, vatandaşlara helva ikram etti.

Öte yandan Vali Şentürk, görevi başında şehit olan uzman çavuş Kaya'ya ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

BİLECİK 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:18

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