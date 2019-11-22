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Bozüyük'te elektrik kesintisi

İHA

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş (OEDAŞ) Bilecik İşletme Müdürlüğü, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş (OEDAŞ) Bilecik İşletme Müdürlüğü, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.
OEDAŞ’tan yapılan açıklamada, enerji nakil hatlarında yapılacak çalışma nedeniyle 23 Kasım Cumartesi günü saat 12.0016.00 arasında, ilçe genelinde abonelere elektrik verilemeyeceği bildirildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra elektrik kesintisinin sona ereceği öğrenildi.

BİLECİK

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:46
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  • İKİNDİ 15:23
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  • YATSI 19:09
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