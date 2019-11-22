Bozüyük'te elektrik kesintisi

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş (OEDAŞ) Bilecik İşletme Müdürlüğü, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.
OEDAŞ’tan yapılan açıklamada, enerji nakil hatlarında yapılacak çalışma nedeniyle 23 Kasım Cumartesi günü saat 12.0016.00 arasında, ilçe genelinde abonelere elektrik verilemeyeceği bildirildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra elektrik kesintisinin sona ereceği öğrenildi.
BİLECİK
22 Kasım 2019 Cuma
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