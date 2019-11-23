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Bilecik'te “Ceviz Üretimini Yaygınlaştırma” projesinin protokolü imzalandı Bilecik Valisi Bilal ...

İHA

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan ''Ceviz Üretimini Yaygınlaştırma'' projesinin protokolünü imzaladı.

Bilecik'te “Ceviz Üretimini Yaygınlaştırma” projesinin protokolü imzalandı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Yaklaşık bin 600 aileye hitap edecek proje hazırlandı” “Proje, sosyal bağları kuvvetlendirecek ve ekonomiye katkı sağlayacak” “Projemizde ciddi bir sosyal toplumsal destek de gerekiyor”

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan ''Ceviz Üretimini Yaygınlaştırma'' projesinin protokolünü imzaladı.
Bilecik İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleşen imza törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz katıldı.
“Yaklaşık bin 600 aileye hitap edecek proje hazırlandı”
Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yaklaşık bin 600 aileye hitap edecek bir projenin hazırlandığını ifade ederek, “İlimizde farklı ürünler üzerinde çalışmalarla beraber özellikle cevizin sahip olduğu ekonomik değer, muhafaza imkanlığının kolaylığı ve bakım ihtiyacının sınırlı olması nedeniyle daha da yaygınlaştırmak adına 'Bilecik' adıyla da bilinen cevizin potansiyelini artırmak istedik. Yaklaşık bin 600 aileye hitap edecek proje hazırlandı. Şuan da bin 600 aile tespit edildi. 10 bin dekarlık bir alanda 160 bin ceviz fidanını toprakla buluşturacağız. Tabi burada, fidanların seçimi, sökülmesi, üreticiye ulaştırılmasından, dikimi ve bakımına kadar her aşamada il tarım müdürlüğümüz işin bizatihi içerisinde olacağını, ziraat mühendislerimize her bir köy ve ilçeyi zimmetlemek suretiyle gözetim ve takip uygulayacağımız bir sistemimiz olacak. Bir süreç yönetimi ile istediğimiz hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz. Bilecik genelinde şuan 500 bin civarında ceviz ağacımız mevcut ama topladığımızda yaklaşık bin 500 ton ceviz üretimimiz var. Bu normal ortalama değerlerin altında bir üretim miktarıdır. Verim düşüklülüğünden kaynaklı bir durum. Yaptığımız çalışmayla beraber hedefimiz, 810 yıllık bir süreç içerisinde bin 500 tonu 6 bin 400 tonlara çıkarmaktır. Projemiz bununla kalmayacak ve daha ileri boyutta da vatandaşımızdan gelecek talepleri karşılayacak şekilde bir program hazırladık. Bu sayı daha da artabilir” dedi.
“Proje, sosyal bağları kuvvetlendirecek ve ekonomiye katkı sağlayacak”
Şentürk, konuşmasının devamında, bu projenin sosyal bağları kuvvetlendireceğini ve ekonomiye katkı sağlayacağını belirterek, “İstanbul'da yaşayan Rizeliler çay sezonunda Rize'ye, Giresunlularda fındık zamanı Giresun'a giderek hasadını yaparak hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de sosyal bağlarını kuvvetlendirerek, topraklarına sahip çıkıyorlar. Bilecik'in 'çayı, fındığı' ne olabilir diye düşündüğümüzde ceviz olacağını değerlendirdik. Gurbette olan hemşehrilerimizin de bir ayağını köylerine bağlamak üzere projeden yararlanma fırsatı veriyoruz. Amacımız, gurbetteki hemşehrilerimizin atalarından kalan arazileri değerlendirebilmeleri bakımından gerekli desteği sağlamak. Memleketleri ile olan sosyal bağlarını hem kuvvetlendirsinler hem de bütçelerine katkı sağlasınlar. Bu yönüyle de köylerimiz daha aktif ve üretken hale gelsin istiyoruz” ifadelerine yer verdi.
“Projemizde ciddi bir sosyal toplumsal destek de gerekiyor”
Vali Şentürk son olarak, imzalanan bu projede ciddi bir sosyal ve toplumsal desteğin de olması gerektiğine değinerek, “İlimiz ekonomisi içinde son derece önemli bir kaynak olacaktır. Projemizde sadece fidan alan kişinin ilgi ve desteği değil ciddi bir sosyal toplumsal destek de gerekiyor. Üretime katılma noktasında toplumda bir dinamizm ve heyecan oluşturma arzusundayız. Bilecikli hemşehrilerimiz atıl olan arazimi nasıl harekete geçirebilirimin heyecanını hissetmeli” şeklinde konuştu.
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ise, proje kapsamında fidanların temininde görev alacaklarını belirterek ''Bilecik sanayi olarak belli bir aşamaya geldi. Tarım ve hayvancılık olarak daha kat edecek mesafemiz var. Kendi coğrafyamızın kendi arazimizin potansiyelini iyi işlemek durumundayız. En büyük avantajımız pazara yakın olmamız. Ürettiğimiz ürünleri pazarlara ulaştırabiliriz” dedi.
Konuşmaların Ardından Vali Şentürk Ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz, ''Ceviz Üretimini Yaygınlaştırma'' projesinin protokolünü imzaladı.

BİLECİK

23 Kasım 2019 Cumartesi

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