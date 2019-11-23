Ara tatildeki çocuklardan müze ziyareti

Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan takvim doğrultusunda ara tatile giren çocuklar, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini ziyaret etti.

Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi çalışanları, öğretmenler ve velileri eşliğinde müzeyi ziyaret eden öğrenciler, müze görevlilerinden Bilecik’in tarihi ve kültürel değerleri başta olmak üzere sosyal hayatı hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonunda anlatılan bilgiler ışığında sorulara cevap veren öğrencilere çeşitli hediyeler ile birlikte Kayı parası hediye edildi.

Yaşayan Şehir Müzesi Sorumlusu Arkeolog Mesut Ünver, gerçekleştirilen etkinlik hakkında verdiği bilgide, “Belediyemiz ve Milli Eğitim işbirliği ile hazırlanan takvim doğrultusunda ara tatile giren çocuklarımızı, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinde ağırladık ve birçok konuda bilgiler aktardık. Daha sonra öğrencilerimize anlattıklarımız konulardan sorular sorduk. Sorularımızı cevaplandıran öğrencilerimiz ödüllendirirken, bütün öğrencilerimize Kayı parası hediye ettik. Çok verimli ve anlamlı bir ziyaret oldu” dedi.

Öğrenci ve velileri de düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, müze görevlilerine teşekkür etti.

BİLECİK 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:19

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