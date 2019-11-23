Emekli öğretmenler ‘Vefa Gecesi’nde bir araya geldi

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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Emekli Öğretmenler Vefa Gecesi” adlı program düzenlendi.

Etkinliğe Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, emekli öğretmenler, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Akın Yılmaz, düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Emekli öğretmenlerimizle düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldik. Emekli öğretmenlerimizin geçirdikleri güzel anılarından bahsettik. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ise, tüm öğretmenlere teşekkür etti.

BİLECİK 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:19

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