"Patron" adlı oyun büyük beğeni topladı

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında "Patron" adlı oyun sahne aldı.

Jason Milligan'ın kaleme aldığı, Türkçe çevirisini ve yönetmenliğini de Cemal Hünal'ın yaptığı "Patron", adlı oyun izleyiciyle buluştu. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen tek perdelik oyunda, Cemal Hünal ve Onur Şenay rol aldı.

Bir mafya lideri için çalışan iki arkadaşın macerasının sahnelediği komedi türündeki oyun, ilgiyle izlendi. Oyunun ardından Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, oyunculara plaket takdim etti. Usta oyuncu Cemal Hünal ise Bilecik'te olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Vekili Tuzak ve bütün tiyatroseverlerle teşekkür etti.

BİLECİK 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:19

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