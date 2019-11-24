Şişirdiği lastik bir anda alev aldı, tır şoförü kazayı ucuz atlattı

Bilecik'te bir tır sürücü, inen lastiği şişirdiği sırada lastik bir anda alev alarak patladı. Hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine giden Bekir G. idaresindeki 42 CNK 16 plakalı tırın 42 DZ 72 plakalı dorsesinin lastiği seyir halindeyken indi. Lastiğin indiğini fark eden sürücü patlayan lastiğe kendi imkanlarıyla müdahale ederken, lastik bir anda alev alarak patladı. Olay yerine gelen 110 İtfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahale etmesiyle olası bir facia önlendi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şoförün yüzünde ve ellerinde yanık olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BİLECİK 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:20

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