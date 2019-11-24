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Osmaneli'de 24 Kasım öğretmenler günü kutlandı

İHA

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Osmaneli'de 24 Kasım öğretmenler günü kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.
Program ilk olarak, Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun ve ilçede görev yapan öğretmenlerin katılımı ile Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlandı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından programa Osmaneli Belediyesi Göksu düğün salonunda devam edildi. Buradaki programa, Osmaneli Kaymakam vekili Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Ali Özgan, Jandarma komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, il genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, emekliye ayrılan ve çalışan öğretmenler katıldı.
Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş yaparak, "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Ulu Önder bu yüce ve anlamlı sözlerle öğretmenleri onurlandırmıştır. Bizler genç öğretmenler olarak öğretme aşkı ve inancıyla bunların da farkında olarak yolumuza hiç durmadan devam edeceğiz Vatanımızın kurtarıcısı ve modern eğitim sistemimizin kurucusu Başöğretmen Atatürk’ ün manevi huzurunda saygıyla eğiliyor bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü canı gönülden kutluyorum. Görevine yeni başlayan öğretmen arkadaşlarımıza da yapacakları bu kutsal yolculukta başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından emekli öğretmen ve başarılı öğretmenlere ödülleri Kaymakam İbrahim Güneş tarafından verildi.
Öte yandan Öğretmenler Günü nedeniyle öğrenciler arasında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

BİLECİK

24 Kasım 2019 Pazar

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