Genel Müdür Poyraz, Başkan Şahin ile bir araya geldi

Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti.

Genel Müdürlüğü döneminde de Osmaneli'ne desteklerini ve yardımlarını sürdüren Dr. Fahrettin Poyraz özellikle tarım konusunda Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi'nin etkin olması için sağlayacakları katkıları da paylaştı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, “Ziyaretleri ve İlçemize büyük destekleri, yatırımları için Genel Müdürümüz Dr. Fahrettin Poyraz'a teşekkür ediyoruz. Osmaneli kısa bir süre içinde iktidarın olanaklarından bu dönemde de çok daha fazla yararlanarak hızla büyüyen, yükselen değer olacak. Osmaneli birlik ve beraberlik içinde cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimizle çok daha değerli projelere imza atacak” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:21

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