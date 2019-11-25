BİDOS öğretmenleri unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

BİDOS öğretmenleri unutmadı

İHA

Bilecik Doğa Sporları Topluluğu (BİDOS), öğretmenleri anmak amacıyla 70 kişilik bir ekiple İnegöl'e bağlı Sulhiye köyünde doğa yürüyüşü etkinliği yaparak 12 kilometrelik rotalarını tamamladılar.

BİDOS öğretmenleri unutmadı

Bilecik Doğa Sporları Topluluğu (BİDOS), öğretmenleri anmak amacıyla 70 kişilik bir ekiple İnegöl’e bağlı Sulhiye köyünde doğa yürüyüşü etkinliği yaparak 12 kilometrelik rotalarını tamamladılar.
Yürüyüş sonrasında açıklama yapan Bilecik Doğa Sporları Topluluğu (BİDOS) Sekreteri Funda Tellici, “Bu hafta ilk defa kalabalık bir ekiple faaliyetimizi tamamladık. Bunun sebebi de aldığımız geri bildirimler. O kadar güzel yerlere gidiyorsunuz ki biz zorlanırız gelemeyiz şeklinde geri dönüşlerdi. Biz de bu hafta yaptığımız faaliyette parkuru 2 etaptan oluşturduk. Katılımcıları orta zorluktaki parkuru yürüyebilir ve kolay parkuru yürüyebilir olarak belirledik. Hem yeni katılımcılar rahatça yürüdü hem de kondisyon yapmak için etkinliğe katılan sporcularımız farklı bir rotadan faaliyeti tamamladı. BİDOS ailesi içinde herkes harika enerjilere sahip. Ekip olma becerisini deneyimleyerek yaşamamız çok güzel. Bu hafta Öğretmenler Günü olması sebebiyle de hayatımıza değer katan öğretmenlerimizi anmak istedik” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaneli’ne yöresel ürün satışları için destek sağlanacak
YEREL HABERLER Osmaneli’ne yöresel ürün satışları için destek ...
Devrilen motosiklette bulunan iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen motosiklette bulunan iki kişi yaralandı
Genel Müdür Poyraz, Başkan Şahin ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Genel Müdür Poyraz, Başkan Şahin ile bir araya geldi
Emekli öğretmenler akşam yemeğinde bir araya geldi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; “Öğretmenlik bütün mesleklerden üstündür”
YEREL HABERLER Emekli öğretmenler akşam yemeğinde bir araya ...
Bilecik’in doğa harikası şelaleler ziyaretçilerini bekliyor Vali Şentürk, Tabiat Parkı Harmankaya Kanyonunun dış görünüşünü izleme ve inceleme amacıyla 5 kilometrelik yürüyüşe katıldı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Herkese bu güzellikleri yaşamayı ve görmeyi tavsiye ediyoruz"
YEREL HABERLER Bilecik’in doğa harikası şelaleler ziyaretçilerini ...
Osmaneli'de 24 Kasım öğretmenler günü kutlandı
YEREL HABERLER Osmaneli'de 24 Kasım öğretmenler günü kutlandı
Bilecikspor rahat kazandı
YEREL HABERLER Bilecikspor rahat kazandı
'Teftişör' Bilecikli tiyatroseverlerle buluştu
YEREL HABERLER 'Teftişör' Bilecikli tiyatroseverlerle buluştu
Şişirdiği lastik bir anda alev aldı, tır şoförü kazayı ucuz atlattı
YEREL HABERLER Şişirdiği lastik bir anda alev aldı, tır şoförü ...
"Patron" adlı oyun büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER "Patron" adlı oyun büyük beğeni topladı
Osmaneli konakları turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Osmaneli konakları turizme kazandırılıyor
Eğitimci yazardan örnek davranış
YEREL HABERLER Eğitimci yazardan örnek davranış
Emekli öğretmenler ‘Vefa Gecesi’nde bir araya geldi
YEREL HABERLER Emekli öğretmenler ‘Vefa Gecesi’nde bir araya geldi
Başkan Tekin’in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tekin’in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Genel Müdür Poyraz, Başkan Yaman ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Genel Müdür Poyraz, Başkan Yaman ile bir araya geldi
Ara tatildeki çocuklardan müze ziyareti
YEREL HABERLER Ara tatildeki çocuklardan müze ziyareti
Bilecik'te “Ceviz Üretimini Yaygınlaştırma” projesinin protokolü imzalandı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Yaklaşık bin 600 aileye hitap edecek proje hazırlandı” “Proje, sosyal bağları kuvvetlendirecek ve ekonomiye katkı sağlayacak” “Projemizde ciddi bir sosyal toplumsal destek de gerekiyor”
YEREL HABERLER Bilecik'te “Ceviz Üretimini Yaygınlaştırma” ...
Organ bağışının önemi anlatıldı Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım; “Canlı organ bağışında dünyada birinci sıradayız”
YEREL HABERLER Organ bağışının önemi anlatıldı Çocuk Gelişimi Bölümü ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X