Osmaneli’ne yöresel ürün satışları için destek sağlanacak

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Varlık Temelli Topluluk Kalkınma Modeli Başkanı Ferhan Geylan'ı ziyaret etti.

Başkan Şahin, ziyaretlerinde Geylan’dan Osmaneli’ndeki yöresel ürün satışları için destek sözü aldı. Burada kısa bir açıklamada bulunan Başkan Şahin, “İlgileri ve destekleri için OGLİV Kurucusu ve Başkanı Ferhan Geylan'a teşekkür ediyorum. Özellikle Osmaneli Belediyesi yöresel ürünleri olan ayva lokumu, salça, lefke bezi, tarımsal ürünler gibi birçok ürünün pazarlanması ve satışında ilçemize sağlayacakları proje destekleri ve alım sözleri için birlikte çalışmaktan zevk alacağız. OGLİV ile işbirliğimiz artarak devam edecek” dedi.

BİLECİK 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:21

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