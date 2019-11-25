Yaşları küçük yaptıkları örnek davranış büyük Osmaneli ilçesindeki ormanlık alanlara kış aylarında barınmaları için 100’ün üzerinde kuş evi bıraktılar

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir grup çocuk, kış aylarında barınmaları için yaban hayattaki kuşları yuva sahibi yaptı.

Ekolojik dengenin korunması amacıyla kendi imkânları ile başlattıkları proje kapsamında Osmaneli ilçesinde bulunan ormanlık alanlara 100’ün üzerinde kuş evi bırakan gençler yaptıkları örnek davranış ile ilçede herkesin beğenisini kazandı.

Bilecik doğa ve yaban hayatı seven Yafessamet Ertürk, Ayberk Atay ve Hakan Ertürk, yaptıkları açıklamada, “Kış aylarında ekolojik dengenin korunması amacıyla kuşların soğuktan korunması amacıyla böyle bir proje uyguladık ve kendi imkânlarımız ile yaptığımız kuş evlerini Osmaneli ilçemizde bulunan ormanlık alanlara ve bazı köy meydanlarında bulunan ağaçlara astık. Umarız ki projemizi örnek alarak herkes bir yaban kuşunu ev sahibi yapabilir” ifadelerinde bulundular.

Öte yandan doğasever gençler, vatandaşları Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Seven Grubuna üye olmaya davet ettiler.

BİLECİK 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:21

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