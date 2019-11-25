İçköyspor ilk yenilgisini Osmaneli'nde aldı Ligin 10'uncu haftasında 1308 Osmaneli Belediyespor İçköyspor'a ilk yenilgisinin yaşattı

Bilecik 1. Amatör Lig'de 10'uncu hafta geride kalırken, ligde 9'da 9 yapan İçköyspor ilk yenilgisin aldı.

Bilecik 1. Amatör Lig 10'uncu haftasında Osmaneli İlçe oynanan müsabakada 1308 Osmaneli Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde lig lideri Bozüyük temsilcisi İçköyspor'u 42 yendi. Maça iyi başlayan ev sahibi 1308 Osmaneli Belediyespor müsabakanın 10'uncu dakikasında Celal Daş ile 10 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra Oğulcan Barut durumu 20'a getirdi. Bu golden sonra gelişen bir İçköyspor atağında Batuhan Doğan topu filelere göndererek, durumu 21 getirdi. Bu golün santrasında gelişene 1308 Osmaneli Belediyespor atağında Oğulcan Barut kendisinin ikinci takımın üçüncü golünün kaydederek, durumu 31'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. Maçın ikinci yarısına daha atak bir futbol ortaya koyan İçköyspor müsabakanın 70'inci dakikasında takımın golcüsü Kamuran Bedevi ile durumu 32'ye getirdi. Müsabakanın 75'inci dakikasında 1308 Osmaneli Belediyespor'dan Oğuzhan Uzun son sözü söyleyerek, durumu 42'ye getirdi. Bu gol aynı zamanda müsabakanın sonucu olurken, ligde 9'da 9 yapan İçköyspor ilk mağlubiyetini aldı. Bu galibiyetle 1308 Osmaneli Belediyespor ligde 10'da 9 yaparak 27 puana çıkarak, zirvenin ortağı oldu.

BİLECİK 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:21

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