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AK Kadınlardan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü açıklaması AK Parti ...

İHA

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 81 ilde olduğu gibi ortak bir basın açıklaması yaptı.

AK Kadınlardan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü açıklaması AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları üyesi Avukat Semra Aydemir; "AK Partili kadınlar olarak önce insan, sonra kadınız"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 81 ilde olduğu gibi ortak bir basın açıklaması yaptı.
Bilecik Şehitler Parkı'nda toplanan gruba AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, eşi Fatma Yağcı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, İl Genel Meclis üyesi Zeki Kayadelen ve partililer katıldı. Grup adına açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları üyesi Avukat Semra Aydemir, bugün Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü olduğunu hatırlatarak, dünyada kadın ve şiddet kelimelerini kullanarak oluşturulmuş cümleleri ülkemizde ya da yurtdışında siyasi istismar yapanlar gibi üstünlük taslamak için de toplanmadık. Sadece kendi rahatlığını ve konforunu düşünüp, her fırsatta sahte gözyaşları dökenler gibi olmak için de burada değiliz. 17 yılı aşkın iktidarımızda, her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık. 'kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendinin, her platformda göstermiş oldukları samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir.Bu dönem içinde, gerek partimiz gerekse kurulan tüm hükümetlerimiz ve özellikle de kadından sorumlu bakanlarımızın tavizsiz mücadeleleri ve saygın çabaları apaçık ortadadır. Bugüne kadar kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapılmış yasal düzenlemelerle kadınlarımızın ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesine önemli katkılar sağlanmıştır. Hal böyle iken her kadın konusu gündeme geldiğin de veya acı bir hadise yaşandığında devletimizle dayanışma yerine bir takım çevrelerin, bu meseleyi istismar etmeleri, kendi çirkin siyasetlerine malzeme yapmaları da bir başka hakikattir. Dolayısıyla biz bugün öncelikle herkesi genel geçer açıklamalar yapmak yerine samimiyete davet ediyoruz. Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin yurdumuzda ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınlar ve erkekler olarak, hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışmaya davet ediyoruz. Laf ola beri gele türden açıklamalardan bıktık. Bir annenin, bir genç kızın ya da sadece bir insan olarak, yaşama savaşı veren mazlum bir kadının,köşesinde Allah'a yakarırken, bir başkasından yardım dahi alamadan can vermesi hiçbir siyasete malzeme yapılamaz. Söz konusu bir insanın yaşamı olduğunda, siyaset dahil herşey ayaklarımızın altındadır" dedi.
"AK partili kadınlar olarak önce insan, sonra kadınız"
AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları üyesi Avukat Semra Aydemir, AK partili kadınlar olarak önce insan, sonra kadın olduklarını belirterek, "Dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makam bir kadının yaşam hakkından daha değerli olamaz. Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise, başta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir.Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımların atılmalıdır. Gerçekten dayanışma günü ise, sokakta yürüyen tüm kadınların kılık ve kıyafetine bakılmaksızın, yaşam tercihini veya inancını öne çıkarmadan, tüm siyasi partiler tutarlı ve ortak tavır içinde olmalıdır. Bugün kadına şiddet konusunda dayanışma mesajı verilecekse, öncelikli olarak bir grup başkan vekili, partisinden olmayan kadın grup başkan vekiline haddini bildirme hadsizliği gösterdiğinde, bizzat kendi partisinin binlerce kadın üyesi tepki vermelidir. AK Kadınlar, olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizlikle, bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz" dedi.

BİLECİK

25 Kasım 2019 Pazartesi

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