13 yaşındaki kıza cinsel saldırıya ilk duruşmada 41 yıl hapis

BİLECİK'te 13 yaşındaki kız çocuğuna 2 kez cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan, evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdem (36), ilk duruşmada 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bilecik merkeze bağlı Necmiye köyünde 13 yaşındaki A.A., özel şirkette işçi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdem´in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, söylememesi için de tehdit ettiğini ailesine anlattı. Ailenin Cumhuriyet Başsavcılığı´na yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan Erdem, Ağustos ayında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erdem hakkında Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçlamasıyla dava açıldı.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Erdem, küçük kızın ailesi ve avukatlar katıldı. Mağdur kız A.A. ise Bursa Adliyesi´nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye bağlandı. Mahkeme heyetinin kapalı duruşma kararı alması üzerine salonda bulunan izleyiciler dışarı çıkarıldı. Erdem savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Köyde küçük kızın kendi evlerine çok gelip gittiğini ve ona mesajlar attığını, kendisinin de karşılık verdiğini söyledi. A.A. ise ifadesinde Süleyman Erdem´in kendisini götürdüğü evde iki kez cinsel saldırıda bulunduğunu psikolog eşliğinde anlattı.

İlk saldırının ardından sanık Erdem´in "Fotoğrafların var elimde" diyerek tehdit ettiğini ve bu nedenle ilk olayın ardından durumu ailesine anlatamadığını söyledi.

MAHKEME İNDİRİM YAPMADI

Adli Tıp Kurumu raporunun okunmasının ardından mahkeme heyeti, sanık Süleyman Erdem´i, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 30 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçundan ise 11 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Mahkeme heyeti, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.



BİLECİK 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:21

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