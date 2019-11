Bilecik’te 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik; “Öğretmen anne ve babadan sonra insana etkisi olan üçüncü kişidir” Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “En önemli özellik arz eden kişi öğretmendir”

Bilecik Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı yapılan etkinlikler ile sona erdi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Bilecik Valisi Bilal Şentürk, eşi Münevver Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurgül Özbay, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Arzu Kesici, öğretmenliğin insanlık tarihini en önemli ve ölümsüz mesleği olduğunu ifade ederek, “Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlaya, hayatları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve topluma arkasını dönmeden toplumun sürekli önünde giden bir gönül eridir. Bundan dolayı da meydana gelebilecek zorluklar karşısında asla yılmayacaktır. Öğrenme ve öğrendiklerini aktarabilme kabiliyeti yüce Allah tarafından insanoğluna verilmiş ve onu bütün mevcudat içerisinde farklı hatta diğerlerine amir olacak şekilde üst mertebelere ulaştıran bir lütuftur. Alaka ve gayreti nispetince herkes öğrenme ve daha sonra öğretme faaliyetlerinden istifade edebilmektir. Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal ve gaye mesleğidir. Toprak altına atılan bir tohumun, onlarca tohum verebilmesi için kendisini feda etmesi gibi, bir öğretmen de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna adayabilmelidir” ifadelerine yer verdi.

“Öğretmen anne ve babadan sonra insana etkisi olan üçüncü kişidir”

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ise, öğretmenin anne ve babadan sonra insana en çok etkisi olan üçüncü kişi olduğunu ifade ederek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928’ de Millet Mektepleri Baş Öğretmenliğini kabul ettiği gün olan 24 Kasım 1981 yılından itibaren ülkemiz de öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmen bir insana anne babadan sonra onun hayatına dokunan onun geleceğini şekillendirmekte etkisi olan en etkin üçüncü kişidir. Öğrenci okula ilk başlayan küçük öğrenciler anne babaya nasıl bakarsa bir öğretmene de şefkat ve güven içerisin de o bir çift göz ile bakarlar bir öğretmen de kendi evladına yakın bir hissiyatı yakın bir sevgiyi öğrencisine karşı duyar dolayısıyla bütün meslekler kıymetlidir bütün meslekler önemlidir ama öğretmenlik elbette ki diğer meslekler içerisinde bizce biraz daha insana dokunduğu için ham maddesi insan olduğu için girdisi çıktısı bütün her anında her alanın da insanla hasbıhal olduğu için biraz daha önemlidir diye düşünüyoruz. Öğretmenlik mesleğine ehemmiyet veren toplumlar ve milletler kendilerine ehemmiyet vermişlerdir. Geleceklerini şekillendiren insanlara ehemmiyet vermişlerdir. Bizim hem kültürümüzde hem de dinimizde öğretmen ve öğreten kişi hep var olmuştur” dedi.

“En önemli özellik arz eden kişi öğretmendir”

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise, insanın hayatına iz bırakan en önemli özellik arz eden kişinin öğretmenler olduğuna değinerek, “İnsan doğarken annesini kaybetmiş olabilir, babasını da doğmadan önce kaybetmiş olabilir ama mutlaka hayata atılmış ise ona bir şeyler öğreten birileri mutlaka vardır. Bu bir okul çatısı altında bir öğretmendir. Ya da başka bir ortamda komşusudur, bir akrabasıdır ama öğreticisi bir öğretmeni vardır. Unutulmayan nedir diye sorguladığımız zaman insanın ruhuna dokunabilen onun karakterinde kişiliğinde hayatında etki uyandırabilenler unutulmuyor. İşte onların baş mimarları kimdir? İnsan hayatına dokunan ruhuna dokunan kalbine dokunan ve hayatına iz bırakan en önemli özellik arz eden kişi öğretmendir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından program slayt gösterileri, Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan sahne gösterisi ile son buldu.

