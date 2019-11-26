13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sanığa rekor ceza Daha önce de tecavüz suçundan ceza alana şahıs 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Bilecik'te 13 yaşındaki bir kız çocuğunu arabasına alıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan evli ve 2 çocuk babası sanık, ilk duruşmada 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 26 Ağustos 2019 günü Bilecik'e bağlı Necmiye köyünde meydana geldi. 13 yaşındaki A.A.'yı arabasına alıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Süleyman Erdem kızın ailesinin şikâyeti üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gözaltına alınmıştı. Ailenin Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikâyet üzerine gözaltına alınan Erdem, Ağustos ayında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erdem hakkında Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla dava açıldı. Bilecik Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada tutuklu sanık Süleyman Erdem 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İki kez cinsel saldırıda bulundu

A.A. ifadesinde Süleyman Erdem'in kendisini götürdüğü evde iki kez cinsel saldırıda bulunduğunu psikolog eşliğinde anlattı.

Öte yandan, Süleyman Erdem'in daha önce tecavüz suçundan ceza aldığı ve cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

BİLECİK 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:44

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.