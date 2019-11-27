Bir günlüğüne kaymakam oldu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine eğitim veren Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Güvercin, bir gün boyunca temsili olarak Pazaryeri Kaymakamı görevini yerine getirdi.

Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak’ın programına eşlik ederek aynı zamanda müdürlük birimlerini de yakından tanıma ve birim amirleriyle de görüşme imkanı bulan Güvercin, bu ziyaretin meslek seçimi ile ilgili düşüncelerine büyük katkısı olduğunu ve onun için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti. Makam aracıyla evinden sabah alınarak Pazaryeri Kaymakamlığına getirilen genç kaymakam günün sonunda evine bırakıldı.

BİLECİK 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:22

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