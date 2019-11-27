Başkan Yardımcısı Dumansızoğlu atölye çalışanlarıyla bir araya geldi

Bilecik Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu ve birim amirleri, Bilecik Belediyesi atölye çalışanları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Atölye alanında gerçekleştirilen programda başkan yardımcıları, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kış mevsimi çalışmaları hakkında da bilgi paylaşımının yapıldığı buluşmada çalışanların talep ve görüşleri değerlendirildi.

Öte yandan toplantıya başkan danışmanları Selçuk Erdağı ve Rafet Özbek de katıldı.

BİLECİK 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:22

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