Osmaneli Kaymakamı Yavuz yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Belenalan köy yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İl Özel İdare Müdürlüğü teknik ekibinden Yol Kontrol Formeni Devrim Yılmaz ve Köy Muhtarı Erdoğan Çakırlar'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Yavuz, bütün köylere daha iyi, daha güzel hizmetler götürmeye çalıştıklarını söyledi. Kaymakam Naif Yavuz'a, Köylere Hizmet Götürme Birliği muhasebe yetkilisi Üzeyir Elmas de eşlik etti.

BİLECİK 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:23

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