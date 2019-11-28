Şehit annesi toprağa verildi

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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İstanbul’un Yeşilköy ilçesinde 1976 yılında şehit olan Jandarma Komando Er Hasan Bayır'ın annesi Samiye Bayır Bilecik'te hayatını kaybetti.

Şehit annesi Bayır'ın cenazesi Bilecik merkez Kayıboyu Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Hamidiye köyünde şehit olan oğlu Hasan Bayır'ın yanına defnedildi.

Kılınan cenaze namazına Bayır'ın ailesi ve yakınları, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan Yardımcısı Albay Hakan Keskin ve İl Emniyet Ertuğrul Namal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, Vali Şentürk Bayır'ın eşi Osman Bayır ve yakınlarına başsağlığında bulundu.

BİLECİK 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:23

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