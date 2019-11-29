Osmaneli'ndeki çevre faaliyetleri ele alındı

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak'ın Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaretinde çevre faaliyetleri ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Şahin, “Osmaneli Belediyesinin Çevre Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü atık toplama merkezi, sıfır atık projesi, Odaksan A.Ş. ile yapmakta olduğumuz atıklardan yapı elemanları elde etme projemiz konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Osmaneli Belediyesi’nce yürütülen restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projelerini de inceleyen müdürümüze ziyaretleri ve işbirlikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

BİLECİK 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:24

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