Tırın çarptığı yol temizlik işçisi feci şekilde hayatını kaybetti

Bilecik'te orta refüjde çöp temizliği yapan taşeron işçilerinden biri, tır çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İddialara göre; BilecikOsmaneli D650 karayolu Bayırköy beldesi mevkiinde orta refüjdeki pislikleri temizleyen taşeron işçilerinden Yunus Kadem'e (60) Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halinde bulunan Ali Kılınç yönetimindeki 42 BMH 98 plakalı tır çarptı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücü gözaltına alındı. Yaşlı adamın cenazesi nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemelerin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyan taşeron işçinin yakınları hemen hastaneye akın ederken, aile üyeleri gözyaşlarına boğuldu.
BİLECİK
29 Kasım 2019 Cuma
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