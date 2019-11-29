U16 Ligi kura çekimi yapıldı 6 takımın katıldığı lig 27-28 Aralık'ta başlayacak

Bilecik’te oynanacak U16 Gençler Ligi müsabakalarının kura çekimi gerçekleşirken, 6 takımın katıldığı lig 2728 Aralık günleri oynanacak müsabakalar ile başlayacak.

Bilecik Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF) binasında yapılan U16 Bilecik Gençler Ligi futbol müsabakası kura çekimine, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü temsilen İsmail Özdil ve lige katılacak takımların temsilcilere katıldı.



"Tesisler ve sahalar anlamında sıkıntılarımız var"

Yapılan kura çekimi öncesi açıklama yapan ASKF Başkanı Nusret Tosun, tüm takımlara başarılar dileyerek, "İnşallah centilmence bir Lig olur sezon olur. Biz her zaman söylediğimiz gibi bütün kulüplere aynı mesafedeyiz bizim için hepiniz aynısınız. Bizim amacımız burada hep beraber sizinle beraber Bilecik'te amatör sporu en üst seviyeye çıkarmak. Burada katkısı olan başta valimize, belediye başkanlarımıza, kulüp başkanlarımıza ve kulüp yöneticilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet sıkıntılı bir süreçteyiz maalesef işte tesisler sahalar anlamında sıkıntılarımız var. Burada çok iyi olmayan ortamlar içinde spor kulüplerimiz ilerlemeye çalışıyor. Bilecik Edebali Stadyumu ve Bozüyük İlçe Stadyumu maalesef depreme dayanıksız diye yıllardır maç oynatıyoruz seyirci alamıyoruz. Maçların ana çekirdeği seyircidir ve seyircisiz maç olmaz. İnşallah söz aldık en kısa zaman da gerek Bilecik Edebali Stadına gerek Bozüyük İlçe Stadını bakanlık düzeyinde halledeceklerini söylediler. Şuan da basından da takip ettiğimiz gibi Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü şuan da vekaleten yürütülüyor. Ona da inşallah önümüzdeki günlerde asaleten bir arkadaşımız atanır. Atanan müdürümüz ile Bilecik'te amatör sporu hep birlikte hep beraber en iyi seviyelere çıkarırız" dedi.



"6 takımın mücadele edeceği bir lig oluşturduk"

Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ise; tüm kulüplerini saygı ve sevgi çerçevesinde hareket etmeleri gerektiğini belirterek, "Biz hep birlikte bir aileyiz. Bir birimize saygı çerçevesinde hakaret etmek zorundayız. Bugün burada U16 Gençler Ligini kurarak, 6 takımın mücadele edeceği bir lig oluşturduk. Burada oynayan çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bunlara daha özen göstererek, hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemelerini sağlayacağız" dedi.

Öte yandan lige Bilecikspor, Vitraspor, Bozhüyükspor, 1308 Osmaneli Belediyespor, Söğütspor ve Güneşspor katıldı. Çekilen kuralarda ilk hafta SöğütsporGüneşspor, VitrasporBozhüyükspor, 1308 Osmaneli BelediyesporBilecikspor karşı karşıya gelecek. Lig 2728 Aralık günleri oynanacak müsabakalarla başlayacak.

BİLECİK 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:24

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