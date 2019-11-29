'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK'in Bayırköy beldesinde yola savrulan parçaları temizleyen karayolları taşeron işçisi Yunus Kadem (60), TIR´ın çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Kaza, BilecikOsmaneli D650 karayolunda meydana geldi. Osmaneli ilçesine giden Ali Kılınç yönetimindeki 42 BMH 98 plakalı TIR, yola savrulan parçaları temizleyen Yunus Kadem´e çarptı. Kazada Kadem olay yerinde hayatını kaybetti. Kadem´in cesedi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Ali Kılınç ise gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



BİLECİK 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:43

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.