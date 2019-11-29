Usulsüz sağlık raporu şüphelilerinden 7'si adliyeye sevk edildi

BİLECİK merkezli 3 ilde düzenlenen usulsüz sağlık raporu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 7'si de adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bilecik, Bursa ve Eskişehir'de, sahte ve usulsüz sağlık kurulu raporu alan ve bunların iş takibini yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 'Engel-11' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüphelilerden 21'i serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan A.F.T., S.Y., L.K., M.D., S.Ö., M.K. ve M.Y 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



BİLECİK 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:53

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İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:43

YATSI 19:07

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