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Başkan Tekin’in Bursa temasları

İHA

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bir takım temaslarda bulunmak için Bursa'ya gitti.

Başkan Tekin’in Bursa temasları

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bir takım temaslarda bulunmak için Bursa’ya gitti.
Başkan Tekin ilk olarak Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan’ı, ardından da Bursa Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ziyaretleri sonrasında kısa bir değerlendirme yapan Başkan Tekin, “Bursa Kent konseyi Başkanı Şevket Orhan ‘ı makamında ziyaret ettik. İlçemiz ile ilgili projelerden bahsettik. Çok güzel ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretimizde misafirperverliği için başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ardından Bursa Ticaret Borsası’nı ziyaret ettik. İlçemiz için yapılmasını düşündüğümüz projeler hakkında istişarede bulunduk. Çok verimli bir görüşme oldu. Misafirperverliklerinden dolayı Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı’ya şükranlarımı sunuyorum” dedi.

BİLECİK

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:25
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