Başkan Tekin’in Bursa temasları

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bir takım temaslarda bulunmak için Bursa’ya gitti.

Başkan Tekin ilk olarak Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan’ı, ardından da Bursa Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ziyaretleri sonrasında kısa bir değerlendirme yapan Başkan Tekin, “Bursa Kent konseyi Başkanı Şevket Orhan ‘ı makamında ziyaret ettik. İlçemiz ile ilgili projelerden bahsettik. Çok güzel ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretimizde misafirperverliği için başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ardından Bursa Ticaret Borsası’nı ziyaret ettik. İlçemiz için yapılmasını düşündüğümüz projeler hakkında istişarede bulunduk. Çok verimli bir görüşme oldu. Misafirperverliklerinden dolayı Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı’ya şükranlarımı sunuyorum” dedi.

BİLECİK 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:43

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.