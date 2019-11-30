AFAD gönüllüleri bir araya geldi Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Gönüllü olunca her iş anlamlı oluyor”

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen ''AFAD Gönüllülük Projesi''nde yer alan Bilecik ve ilçelerdeki AFAD gönüllüleriyle bir araya geldi.

Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Hayri Demirel ile AFAD gönüllüleriyle bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Vali Şentürk, gönüllü olunca her işin anlamlı olduğunu ifade ederek, “Bir insanın gönüllü olması çok önemli. Gönlün olduğu yerde sevgi, sevginin olduğu yerde de fedakarlık ve merhamet vardır. Afetlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görev alanlar var, bu tür afetlerde gönüllü olarak görev ifa edenler çok önemli katkılar ortaya koyuyorlar. Afetlerde en önemlisi o bölgeyi bilen insanların görev almasıdır. Gönüllü arkadaşlarımızın bulunduğu bölgeyi iyi tanıması gerekir. Olası bir afette hemen harekete geçebilecek, o gönül birlikteliğini inşa edebilecek bir yapı kurmalıyız. Gönüllü olunca her iş anlamlı oluyor. Bilecik Afat Gönüllüleri ile iyi bir gönüllü ekip oluşturup olası afetlerde ve kamuya yararlı işlerde aktif görev alan dinamik bir gönüllü gurup oluşturmayı amaçlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

AFAD Müdürü Demirel ise, proje kapsamında yaptıkları ve yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verdi.

BİLECİK 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:25

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