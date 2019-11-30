Bilecikspor deplasmanda farklı kazandı

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor, ikinci yarısını tek kale oynadığı maçı 80 kazandı.

Bilecik 1. Amatör Lig 11'inci haftada Vezirhan Belde Stadı'nda oynanan müsabakada Bilecikspor, Vezirhanspor'u 80 yenerek, ligde averaj avantajını eline geçirdi. Maça dengeli bir futbolla başlayan iki takım ilk yarım saat birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. Müsabakanın 34'üncü dakikasında gelişen bir Bilecikspor atağında M. Tuna Kumru takımını 10 öne geçirdi. Bu golden 3 dakika sonra Selami Demir Bilecikspor'u 20 öne geçirdi. Bu golden sonra biri sakatlık 2 oyuncu değişikliğine giden Bilecikspor müsabakanın 41'inci dakikasında A. Tayfun Yalçın ile durumu 30'a getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu.

İkinci yarı maç adeta tek kale oynandı

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Bilecikspor, müsabakanın 48'inci dakikasında Barış İleri ile bulduğu golle durumu 40 getirdi. Müsabakanın 52, 66, 74 dakikalarında Enes Tel golleriyle durum 70'a geldi. Müsabakanın 85'inci dakikasında Ahmet Selçuk durumu 80'a getiren golü atarken, bu kafa golü aynı zamanda müsabakanın da skoru oldu. Bilecikspor bu galibiyetle puanını 24'e çıkarırken, Vezirhanspor 6 puanda kaldı.

Öte yandan Bilecikspor ligde 44 golle en çok gol atan takım oldu.

BİLECİK 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:43

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.