Karadeniz lezzetleri Bilecik'te Açılıkta helva, kapanışta 5 bin kişiye hamsi ikram edecek

Bilecik'te "Karadeniz Günleri" kapsamında Yörük Türkmen buluşması gerçekleştirilecek. "Karadeniz Günleri'nin son gününde ise 5 bin kişiye hamsi dağıtılacak.



Karadeniz Konfederasyonunun katkılarıyla Bilecik Karadenizliler Derneği tarafından organize edilen "Karadeniz Günleri" kapsamında Yörük Türkmen buluşması 38 Aralık günleri arasında Bilecik'te gerçekleşecek. Yapılacak etkinlik hakkında bilgi veren Karadeniz Konfederasyonu İcra Kurulu Başkanı ve İstanbul Anadolu Yörük Türkmen Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Rüştü Görenli, Bileciklilerin ayağına Karadeniz yöresinin lezzetlerinin getireceklerini söyledi. Açılık günü helva kapanış günü 5 bin kişiye hamsi ikram edeceklerini anlatan Görenli, "Bilecik'te 3 Aralık Salı günü Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar alanında Karadeniz Günleri'ni başlatacağız. Burada Bilecik'te yaşayan hemşehrilerimiz ve Bilecikliler tereyağımızdan tutun köftemize, lahana çorbamızdan hamsili pilavımıza, kömemizden kuymağımıza, Kastamonu sucuk ve pastırmamıza kadar aklınıza ne geliyorsa bulabilecekler. Her akşam yerel sanatçılarımız misafirlerimize yöremize ait müzik konserleri verecek. Horan teperek, Bileciklilere ve burada yaşayan hemşehrilerimize güzel 6 gün geçirmek istiyoruz. Son günde 5 bin kişiye hamsi ikram ederek, kapanış yapacağız. Burada çocuklarımızı unutmadık, onlar için de sürprizlerimiz var" dedi.

BİLECİK 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.