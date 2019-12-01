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Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

İHA

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, mesajıda “3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama günü değil engelli haklarının, engellilerin sorunlarının, kentsel yaşamda erişilebilirliğin, engellinin yaşam kalitesini artırmak için şimdiye kadar yapılanların ve şimdiden sonra yapılacakların muhasebe yapılacağı gündür. Bizler dernek olarak hak ve hizmet temelli çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Engelsiz yarınlar için toplum bilinçlenmesi, kamusal dinamiklerin daha aktif duyarlılık ile hareket etmesi engelli vatandaşların sorunlarını çözmesi gerektiğini savunuyor, bize her gün engelliler günü diyoruz” dedi.

BİLECİK

01 Aralık 2019 Pazar

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