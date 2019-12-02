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BAL 9. Grup 11'inci hafta Vitraspor:1 Yıldırımspor:2

İHA

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor kendi saha ve seyirci önünde Yıldırımspor'a yenilerek, ligde 3 haftadır puana hasret kaldı.

BAL 9. Grup 11'inci hafta Vitraspor:1 Yıldırımspor:2

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor kendi saha ve seyirci önünde Yıldırımspor'a yenilerek, ligde 3 haftadır puana hasret kaldı.
BAL 9'uncu grup 11'inci hafta mücadelesinde Bozüyük 1. Nolu Statta oynanan VitrasporYıldırımspor müsabakası deplasman ekibi ilk yarıda bulduğu 2 golle 21 kazanırken, ev sahibi ekibin kötü gidişatı devam etti. Maça iyi başlayan deplasman ekibi Yıldırımspor maçın 20'inci dakikasında Osman Ersöz bulduğu golle 10 öne geçti. Bu golden sonra ataklarına devam eden Yıldırım müsabakanın 31'inci dakikasında Muhammet Furkan Keskinoğlu attığı golle 20 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı 20'lık deplasman ekibinin üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıya iyi başlayan Vitraspor müsabakanın 46'ıncı dakikasında Hakan Demir ile bulduğu golle durumu 21'e getirdi. Bu dakikadan sonra Vitraspor'un beraberliği bulmak için ataklar yapsa da bu ataklar sonuçsuz kaldı. Maçı konuk ekibi Yıldırımspor 21 kazanarak puanını 24'e çıkardı. Vitraspor ise; 12 puanda kalarak ligde tehlikeli bölgede yer aldı.

BİLECİK

02 Aralık 2019 Pazartesi

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