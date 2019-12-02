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Bilecik'te bir ilk Futbolcular ile görme engelliler goalball maçı yaptı Bileciksporlu futbolcular ...

İHA

Bilecik'te bir ilk yaşanarak, Bileciksporlu futbolcular Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneğini (BİEYDER) sporcuları ile goalball maçı yaptı.

Bilecik'te bir ilk Futbolcular ile görme engelliler goalball maçı yaptı Bileciksporlu futbolcular ile BİEYDER sporcuları goalball maçı yaptı Bilecikspor kaptanı Serkan Kol; "Görme engelli arkadaşlarla oynadık. Bizde bu tadı duyguyu yaşadık" BİEYDER sporcu İsmail Özden; "Bilecik’ de ilk defa goalball gösterisi yaptık"

Bilecik'te bir ilk yaşanarak, Bileciksporlu futbolcular Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneğini (BİEYDER) sporcuları ile goalball maçı yaptı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Şubaşı, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Aslıhan Volkan, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu İl Temsilcisi Hüsnü Anıl Tekin ve çok sayıda sporsever katıldı. 3'er kişilik takımlar e oynanan müsabakayı BİEYDER sporcular 117 kazandı. 12'şer dakikadan toplamda 24 dakika süren müsabaka sonrası her iki oyuncularına protokol üyeleri madalya takdim etti.
"Görme engelli arkadaşlarla oynadık. Bizde bu tadı duyguyu yaşadık"
Maç sonunda İHA muhabirine müsabakayı değerlendiren Bilecikspor kaptanı Serkan Kol, " Böyle bir organizasyonda bulunduğumuz için tabii ki takım Bilecik spor adına çok mutluyuz. Karşı tarafta görme engelli arkadaşlarla oynadık. Bizde bu tadı duyguyu yaşadık. Bizde onların ne çektiğini anladık en azından. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.
"Bilecik’ de ilk defa goalball gösterisi yaptık"
BİEYDER sporcu İsmail Özden ise; "Bu müsabakayı BİEYDER ailesi ile Bilecik Spor ailesi arasında yaptık. Çok güzel bir farkındalık oldu üniversitemizin ev sahipliği ile görme engellilere hatta Bilecik’ de ilk defa goalball gösterisi yaptık. Burada ki gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
"Bilecikspor olarak da goalball sporunu bünyemize katmak için girişimlerde bulunduk"
Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, "Güzel bir etkinlik oldu. İlimizde ilk defa gerçekleştirilen bir organizasyonda, bir projede paydaş olduğumuz için çok mutluyuz ve gururluyuz. Ben bu sporu ilk duyduğum zaman daha yeni öğrendim. Duyduğum zaman dedim ki bunu Bilecikspor olarak biz bünyemize almamız dedim. Biz Bilecikspor olarak sadece bir güne sığdırmıyoruz. 5 Aralık’ta Bozüyük'te engellilerle beraber bir halı saha maçımız var. Burada da biz yöneticiler olarak oynayacağız. Farkındalık oluşturmak istiyoruz. Biz Bilecikspor olarak da goalball sporunu bünyemize katmak için girişimlerde bulunduk" dedi.
"Bilecik'te engelli sporcular çok azimli ve çalışkanlar"
Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Aslıhan Volkan, Bilecik ilinde yaklaşık 5 aydır faaliyet gösteren bir dernek olduklarını söyleyerek, "Özellikle spor, sanat ve hayatın içinde yer alan engellerle birlikte engelliliğin utanılacak, saklanacak ve korkulacak bir şey olmadığını hayatın içinde bizim de var olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Biz Bilecik'te özellikle yüzme, atletizm, halter bununla birlikte okçuluk futbol anlamında goalball anlamında çok kalifiye milli ya da Türkiye çapında dereceler almış birçok başarıya imza atmış engellilerle bir aradayız. İlimizde hem antrenörler hem engelli sporcular çok azimli ve çalışkanlar. Bunu da size goolball turnuvamıza da Bilecikspor’umuzun da destekleriyle göstermiş olduk. 3 Aralık Engelliler Günü yaklaşırken size şunu söylemeliyim ki Bilecik'te sadece engellilerle ilgili günlerde yılın her günü çok güzel aktiviteler çok güzel projeler yapılıyor. Bu projelere hem halkımız hem engellilerin aileleri hem de ilimizin yöneticileri çok büyük destekler veriyorlar. Bu bağlamda da herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm engellileri spora, sanata hayatın içine davet ediyorum" dedi.
"Türkiye’de bir ilke imza attık"
Türkiye Özel Sporcular Federasyonu İl Temsilcisi Hüsnü Anıl Tekin ise; Türkiye'de ilk defa bir futbol spor kulübü ile görme yetersizliği olan sporcuların goolball oynadığı anlayarak, "Bilecik’te ilk defa görme yetersizliği olan arkadaşlarla normal sporcularımızı bir araya getirerek müsabaka gerçekleştirdik. Goolball Türkiye’de gelişiyor. Ama ilimizde bunun eksikliği hissediliyor. Kulüp bazında sıkıntılarımız vardı. Ama bu farkındalık sayesinde inşallah Bilecikspor bize yardımcı olacak bizde bu konuda eksiğimizi giderip. Çünkü sporcularımız farklı illere bu sporu yapmaya gidiyorlar. Şuanda ilimize de bu kaleler kazandırıldı. İnşallah bugünden itibaren engelli olan farkındalıklarda bu spor ilimizde gelişir. Çünkü dediğim gibi Türkiye’de ve dünyada gelişen bir spor. Kadın milli takımımız iki seferde üst üste Avrupa şampiyonu oldu. İnşallah Türkiye’imiz iyi bir şekilde temsil edecek sporcular yetiştiririz" dedi.

BİLECİK

02 Aralık 2019 Pazartesi

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