Jandarma ve Karayolları ekipleri dinlenme ve park alanları ile üst geçitlerde temizlik çalışması yaptı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından ilçe sınırları yakınından geçen İstanbulAntalya D650 karayolunda üzerinde bulunan dinlenme ve park alanları ile üst geçitlerde temizlik çalışması yaptı.

Türkiye'nin karayolları bakımından en yoğun kullanılan yollarından birisi olan İstanbul Antalya D650 karayolunun geçtiği Osmaneli ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ve Bilecik Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karayolu üzerinde bulunan üst geçitlere, park ve dinlenme noktalarına vatandaşların bıraktığı pislikler temizledi. Yaklaşık 9 kilometre alan içerisinde bulunan noktalarda geniş çaplı temizlik çalışması yapan ekipler, atılan çöpler nedeniyle neredeyse kullanılamaz hale gelen dinlenme noktalarını yeniden kullanıma hazır hale getirdi. Vatandaşların bıraktığı atıklardan yaklaşık 2 kamyon çöp toplayarak çevre dostu olduklarını ifade eden ekipler, vatandaşların çevre temizliği konusunda daha duyarı olmasını diledi.

BİLECİK 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:28

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