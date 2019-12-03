Bilecik Belediyesi’nden iş yeri ihale duyurusu

Mülkiyeti Bilecik Belediyesi’ne ait muhtelif iş yerleri ile Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve dükkanlar için ihale duyurusu yapıldı.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, “Mülkiyeti Belediyemize ait Bilecik merkezde bulunan muhtelif iş yerleri ve Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve iş yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale süreleri listede belirtildiği gibi ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecektir. İhaleye çıkarılacak iş yerleri hakkında detaylı bilgiler Bilecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yapılan başvuruda verilecektir. İhale 12 Aralık 2019 Salı günü Saat 10.00’da Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı Salonunda yapılacak olup, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250 TL karşılığında belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edebilirler. İhaleye katılacakların ihale saatinden önce geçici teminat bedellerini Bilecik Belediyesi geçici teminat hesabına nakit olarak yatırdıklarına dair banka dekontu veya ihale tarihi itibariyle en az 90 gün süreli banka teminat mektubu getirmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

BİLECİK 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:28

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