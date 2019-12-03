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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Bilecik'te "Kamu Denetçiliğinin devlet ile vatandaş arası sorunları ...

İHA

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliğinin devlet ile vatandaş arası sorunları mahkemeye intikal etmeden çözen bir kurum, çözen bir müessese olduğunu söyledi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Bilecik'te "Kamu Denetçiliğinin devlet ile vatandaş arası sorunları mahkemeye intikal etmeden çözen bir kurum" "Kamu Denetçiliği Selçuklulardan, Osmanlılardan beri var olan kurumlar" "Esas olan itilafların yargıya intikal etmeden çözümüdür"

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliğinin devlet ile vatandaş arası sorunları mahkemeye intikal etmeden çözen bir kurum, çözen bir müessese olduğunu söyledi.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bir takım ziyaretler ve üniversite vereceği konferans için geldiği Bilecik'te ilk durağı Bilecik Valiliği oldu. Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından valilik girişi önünde karşılanan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç valilik özel defterinin imzaladı. Vali Şentürk, kendilerini ilimizde ağırlamaktan çok büyük mutluluk ve onur duyduklarını belirterek, "Malumunuz kamu baş denetçiliği kamu kurum ve kuruluşlarının sıkıntıları halinde adaletin adaletle çözüm olmasıyla çalışmalarla ilimizin kamu hizmetlerinin daha kaliteli yürütülmesine büyük katkılar oluyor" dedi.

"Bilecik Türkiye'nin en önemli illerinden birisi"
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise; Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü eskiden beri tanıdığını ve Ankara çalışmaları takip ettiğini anlatarak, "Burada kendilerini Bilecik'te ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah Bilecik'e hayırlı ve çok güzel hizmetlerde bulunacak. Bu hizmetlere öncülük yapacaktır. Biliyorsunuz Ankara tecrübesi çok önemlidir. Ankara'daki tecrübesini buraya taşıyacaktır inşallah. Bilecik Türkiye'nin en önemli illerinden birisi. Özellikle bizim tarihimiz açısından önemli. Biz böyle bir şehre hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle Türkiye’de son yıllarda fevkalade güzel gelişmeler oldu. Her alanda gelişmeler oldu. Örneğin sabahleyin hızlı trenle kalkıp çok kısa sürede buraya gelmiş olmamız bunun en güzel emaresi. Bu hizmetler de Bilecik'te nasibini fevkalade alıyor. Bilecik Marmara’yı İç Anadolu’ya bağlayan tarih boyunca da geçiş güzergâhları üzerinde olmuş olan bir ilimizdir. Bundan sonra hem bölgeye hem de Türkiye’ye katkıları daha fazla olacaktır. Biz bugün hem valimizi ziyaret edeceğiz. Hem de üniversitede Türkiye'nin 2023 hedefleriyle ilgili olarak 'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler' adlı konferansını vereceğiz" dedi.

"Kamu Denetçiliğinin devlet ile vatandaş arası sorunları mahkemeye intikal etmeden çözen bir kurum"
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kurumları hakkında bilgi vererek, "Kamu denetçiliği kurumu idareyle, devletle vatandaş arası sorunları mahkemeye intikal etmeden çözen bir kurum, çözen bir müessese. Bu anlamda çok önemli bir kurum. Aslında uzlaşma ara buluculuk insanların huzuru ve mutluluğu için son derece önemli. Bizim kültürümüzde de var bunlar. Selçuklulardan, Osmanlılardan beri var olan kurumlar bunlar. Esas olan itilafların yargıya intikal etmeden çözümüdür. Bizde kamu denetçiliği kurumu olarak vatandaşla devlet arasında idare arasında sıkıntı sorun olduğunda yargıya intikal etmeden bunları çözmeye çalışıyoruz. Bu anlamda halkın avukatıyız. Aynı zamanda da idarecilere danışmanlık yapan yol gösteren tavsiyelere karar veren bir kurumuz" dedi.
Konuşmaların ardından Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan'ı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin'i, Baro Başkanı Av. Halime Aynur'u makamında ziyaret etti. Malkoç son olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ı makamında ziyaretin ardından “Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler” adlı konferans verecek.

BİLECİK

03 Aralık 2019 Salı

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