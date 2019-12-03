Bilecik'te hayvanların şefkat yuvası Dost Derneği hizmet vermeye başlıyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kurulan Sokak Hayvanları Koruma Yaşatma ve Rehabilitasyon Derneği, sahipsiz hayvanları besleyip ihtiyacı olanların tedavisini yapmak ve sahiplendirmek için çalışmalara başladı.

Yıllardır sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesiyle ilgilenen Derneğin Kurucu Başkanı Adem Gündüz, sahipsiz hayvanlar için oluşturdukları tesisin çok yakın bir zamanda Osmaneli ilçesi Medetli köy yol üzerinde açılacağını belirtti. Dost dernek olarak şimdiden gelen ihbarları değerlendirerek mağdur olan sokak hayvanları Türkiye’nin neresinde olursa olsun alıp tedavilerini yapmaya ve isteyenlere sahiplendirmeye başladıklarını anlatan Gündüz, "Sahipsiz hayvanların beslenmesiyle uğraşıyorduk. Artık yetişememeye başladık ve sonunda bir dernek kurmaya karar verdik" dedi.

Kurdukları derneği 'Dost Derneği' olarak tanımlayan Gündüz, "Daha fazla cana daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde ulaşma hayalini hep canlı tuttum. Bu hayale ulaşmak için Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni kendisine ilke edinen bir avuç hayvan severle birlikte 8 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Arnavutköy'de "Dost Derneği'ni" kurduk, Şimdi de Bilecik'in Osmaneli ilçesi Medetli köy yolu üzerinde hayvansever vatandaşlarımızla birlikte hizmet vermeye çalışacağız" dedi.

Gündüz “Burası hayvan dostu barınak ve aynı zamanda tüm hayvanlar için doğal yaşan alanıdır. Biz Avrupa ve kendini medeni ilan eden diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi bu tür sokak hayvanlarını uyutma tabiri ile bu dünyadan ayırma metodunu tarihten beri hiçbir zaman uygulamadık. Sokak hayvanlarını bu dünyadan ayırmak için değil, yaşatmak için bu merkezi Osmaneli’ne kazandırdık. Bu merkez, bütün il ve ilçelerimize hizmete edecek, örnek olacaktır” dedi.

Kurucu Başkan Gündüz, hayvan severlerden destek beklediklerini anlatarak, "Derneğimiz bu şekilde nasıl dayanabilir, nasıl ihbarlara gidebilir, nasıl bakımevine yetişebilir? Aldığımız vakayı tedavi ettirmekle kalmayıp hayatlarını şeffaf bir şekilde ömür boyu kalıcı olarak değiştiriyoruz. Bakımevimizde de ziyaret saatlerimiz yok; ziyaret etmek isteyen 7/24 gelip çalışmalarımızı görebiliyor. Duyarlı ve durumu müsait olan vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Bize dost. org.tr internet adresi üzerinden ulaşabilirler" diye belirtti.

BİLECİK 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:28

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