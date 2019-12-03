Bozüyük'te 'Engel olma, farkında ol' klasik araç turu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Bozüyük Engelliler dayanışma Derneği ve Bozüyük Klasik Otomobil Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen ‘‘Engel olma, farkında ol’’ Klasik araç turu gerçekleştirildi.

Yapılan etkinliğe birçok klasik araç sever araçlarıyla birlikte katıldı. Klasik araçlara engelli bireyler ve aileleri binerek Bozüyük şehir turu attılar. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden araç konvoy güvenliğinin sağlanması amacıyla katılan Polis araçları konvoyun güvenliğini sağladılar.

Konvoya katılan klasik araç sahipleri adına organizasyon ile ilgili açıklama yapan Cenk Akçay, bu organizasyonun amacının engelli bireylerin sosyal hayata katılması, engelli bireylerin varlığının bilinmesi ve toplumsal yaşamda farkındalık kazandırmak olduğunu belirterek, “Dünya Engelliler Günü’nü hep birlikte kutladık. Hepimiz birer engelli adayıyız. Unutmayalım, hepimizin istemesek de bir gün engelli olma ihtimali var” açıklamasında bulundu.

Bozüyük Engelliler Derneği ile ortaklaşa düzenlenen organizasyonda açıklama yapan Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik ise ‘‘Bizler Engelli bireyler olarak hayatı eşit şartlarda yaşamada, paylaşmada engellerin kalkması gerektiğini, herkesin eşit haklarda yaşama hakkı olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Düzenlediğimiz bu organizasyonda da buna dikkat çekmek istedik’’ şeklinde konuştu.

BİLECİK 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:28

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