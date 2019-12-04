Bozüyük’te yılın ilk karı yağdı

Litresi 10 milyon dolar! Cezası 60 bin TL!

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Bozüyük’te mevsim itibari ile ilk kar yağdı, çatılar karla kaplandı.

İlçede sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar yağışı çatıları kar ile kaplarken yerlerde de birikmeye başladı. Beyaz örtü ile kaplanan ilçede güzel manzaralar oluştu.

BİLECİK 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:29

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