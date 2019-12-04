Bilecik'te beklenen kar yağdı

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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Bilecik'te hava sıcaklığının bir anda düşmesinin ardından vatandaşların beklediği kar kent merkezi hariç ilçelere yağdı.

Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde mevsimin ilk karı da yüksek kesimlere düşmeye başladı. Bilecik'in yüksek kesimlerde bulunan ilçeleri Söğüt, Bozüyük ve Pazaryeri'nde kar yağışı meydana gelirken, bu kar en çok çocukları sevindirdi. Pazaryeri'nde yağan kar sonrası evlerin çatıları yollar beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler meydana geldi.

BİLECİK 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:29

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