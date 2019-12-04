CHP'li İl Genel Meclis üyesi hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Genel Meclis üyesi Nihat Gündüz hayatını kaybetti.
CHP'de Bilecik'in İnhisar ilçesinde İl Genel Meclis üyesi seçilen ve 9 ay görevde bulunan Nihat Gündüz geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmişti. Gündüz, Bilecik'ten Eskişehir Tıp Fakültesine sevk edilirken burada bir ameliyat olmuştu. Nihat Gündüz, 6 günlük hayat mücadele kaybederek hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi ikindi namazına müteakip İnhisar ilçesine bağlı Çayköy caminden kaldırılarak köy mezarlığına defnedilecektir.
BİLECİK
04 Aralık 2019 Çarşamba
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