CHP'li İl Genel Meclis üyesi hayatını kaybetti

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Genel Meclis üyesi Nihat Gündüz hayatını kaybetti.

CHP'de Bilecik'in İnhisar ilçesinde İl Genel Meclis üyesi seçilen ve 9 ay görevde bulunan Nihat Gündüz geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmişti. Gündüz, Bilecik'ten Eskişehir Tıp Fakültesine sevk edilirken burada bir ameliyat olmuştu. Nihat Gündüz, 6 günlük hayat mücadele kaybederek hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi ikindi namazına müteakip İnhisar ilçesine bağlı Çayköy caminden kaldırılarak köy mezarlığına defnedilecektir.

BİLECİK 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:29

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