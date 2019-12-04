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Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 253 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 253 oldu.
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Bilecik’te Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 9 adet azalarak 69 bin 253 adet olarak açıklandı. Bilecik’teki 69 bin 253 taşıtın, 33 bin 452 adedi otomobil, 11 bin 810 adedi kamyonet, 10 bin 954 adedi traktör, 7 bin 586 adedi motosiklet, 3 bin 171 adedi kamyon, bin 132 adedi minibüs, 869 adedi otobüs, 279 adedi özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Bilecik’te Ekim ayında 2 bin 567 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 2 bin 567 taşıt içinde otomobil bin 864 adet ile ilk sırada yer aldı.
Öte yandan Türkiye’de, trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 23 milyon 153 bin 556 oldu.

BİLECİK

04 Aralık 2019 Çarşamba

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