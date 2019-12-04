Kaymakam Çırak ve Başkan Tekin'den Kore gazisine anlamlı ziyaret

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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçede berber dükkanı işleten Kore gazisi Refik Özberber’i evinde ziyaret etti.

90 yaşındaki Refik Özberber, işlettiği berber dükkanının 100 yıllık olduğunu ve kullanılan eşyalarının tamamının babasından kaldığını aktardı. Özberber, berber dükkanında sergilediği madalya ve onur belgeleri hakkında bilgiler verdi.

Kaymakam Çırak ve Başkan Tekin, Kore Gazisi Refik Özberber ile sohbet edip hayırlı işler temennisinde bulundu.

BİLECİK 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:29

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